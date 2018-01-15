В странах ЕС 9 мая может стать государственным праздником

Девятое мая в странах Европейского союза может стать государственным праздником.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на резолюцию Европарламента, которая была одобрена на последней сессии 2017 года.

Резолюцию по гражданским правам Европарламента приняли 430 евродепутатов. В одной из ее рекомендаций предлагается 9 мая сделать государственным праздником.

Как отметил европарламентарий Томаш Здэховски, странам ЕС теперь необходимо решить, «следовать ли призыву Европарламента», а также будет ли 9 мая выходным днем.

«Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы», - отметил европарламентарий Томаш Здэховски.

В настоящее время документ отправлен в Еврокомиссию, Совет ЕС, а также правительствам и национальным парламентам стран.

Некоторые страны Евросоюза уже откликнулись на данное предложение. Например, в Латвии правозащитники подготовили петицию, которая поддерживает учреждения нового праздника, а сбор подписей начнется уже в этом месяце.