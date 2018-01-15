Штрафы за побои могут заменить арестом

В МВД РФ и Министерстве юстиций России намерены проработать исключение денежного наказания за побои из Административного кодекса. Такую меру рассмотрят по рекомендации Правительственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Отмечается, что для инициаторов драки предлагается оставить только административный арест и обязательные работы. Как отмечают эксперты, данные воспитательные меры более эффективны, чем штраф, сообщает сайт «Известия».

Так, Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала МВД и Минюсту проработать вопрос об исключении санкции в виде штрафа из КоАП РФ до 1 июня 2018 года.

Сообщается также, что в случае, если штрафы будут отменены, то в КоАП останутся два других вида наказания за побои – административный арест сроком до 15 суток, или до 120 часов обязательных работ.

Согласно протоколу комиссии, штраф рекомендуется сохранить в виде исключения для лиц, которые не подлежат административному аресту или наказанию в виде обязательных работ – например, для инвалидов I и II групп, больных с заразными инфекциями и др.

Как отметили в пресс-центре МВД, ведомство также занимается проработкой вопроса об отмене судмедэкспертизы при административных делах о побоях.

«В случае причинения только физической боли, фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования», - рассказали в МВД.

Под побоями понимаются действия, которые причинили физическую боль, однако не повлекли тяжелых последствий для здоровья.