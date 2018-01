Трамп рассказал, каких мигрантов он хочет видеть в США

Американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы в Соединенные Штаты приезжали только те люди, которые помогают «делать Америку великой». Соответствующее заявление президент США сделал в социальной сети Twitter.

I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST