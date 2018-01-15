Трамп рассказал, каких мигрантов он хочет видеть в США

Американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы в Соединенные Штаты приезжали только те люди, которые помогают «делать Америку великой». Соответствующее заявление президент США сделал в социальной сети Twitter.

«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые собираются помочь стране стать сильной и великой, люди, которые приезжают «по заслугам», — написал Дональд Трамп.

I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2018 г.

При этом американский президент добавил, что в Соединенных Штатах «больше не будет никаких лотерей».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал «грязными дырами» страны, откуда в США прибывают мигранты.

Позже в управлении по правам человека ООН раскритиковали слова Трампа о «грязных дырах», посчитав это заявление постыдным и расистским. Также в американском конгрессе за слова о мигрантах Трампу пообещали импичмент.