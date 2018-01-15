В Греции из-за забастовки авиадиспетчеров был задержан рейс «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о задержке рейса Москва-Афины-Москва, вылетающего в понедельник, на три часа. Причиной такого решения стала забастовка авиадиспетчеров.

Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с забастовкой персонала УВД в Греции «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 15 января 2018 года. Изменено время вылета рейса SU2110/2111 Шереметьево – Афины – Шереметьево, время расписания — 09.05/14.20, планируемое время вылета — 12.25/ 17.40», - говорится в заявлении.

Кроме того, в понедельник парламент Греции намерен голосовать по пакету законов с новыми мерами, которые были согласованы с кредиторами из ЕС и МВФ в рамках третьей оценки выполнения программы реформ.

В пятницу, 12 января, на территории Греции уже проходила забастовка сотрудников общественного транспорта, а также моряков и врачей. Позже стало известно о забастовке работников метро, водителей автобусов, трамваем и троллейбусов, которая намечена на понедельник.

Также забастовку объявили авиадиспетчеры, что привело к изменениям в расписании десятка рейсов.