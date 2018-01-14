Аббас считает, что Восточный Иерусалим может быть столицей только Палестины

Глава Палестины Махмуд Аббас считает, что «Восточный Иерусалим может быть столицей только государства Палестина». Об этом он заявил в воскресенье в Рамалле на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП).

«Это наш город и наша земля, мы не покинем его», - сказал Аббас.

В своей речи, которую транслировал телеканал Palestine Al Yawm, Аббас подчеркнул, что в настоящий момент палестинцы переживают «судьбоносный момент в своей истории, от которого зависит их будущее». Палестинский лидер отметил, что «мы не подчинимся диктату с чьей-либо стороны и не повторим ошибок прошлого».

«Никакой "сделки века", о которой говорят американцы, не будет», - заявил Махмуд Аббас.

Кроме того, президент Палестины считает «позором» угрозы, звучащие в адрес палестинского народа со стороны США. Аббас также резко раскритиковал намерения администрации американского лидера Дональда Трампа прекратить финансовую помощь автономной администрации.

«Для нас более неприемлемо, чтобы Соединенные Штаты оставались посредниками между нами и Израилем», - заявил глава Палестины.

При этом он отметил, что «мы снова направимся в ООН, чтобы палестинское государство стало полноправным членом международного сообщества, пусть американцы каждый раз применяют вето».