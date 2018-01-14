В Якутию пришли 65-градусные морозы
Некоторые жители не обращают внимания на холод и выкладывают фотосессии с купаний на морозе.
Фото: Serguei Fomine / Globallookpress
Сильнейшие морозы пришли в Якутию. Так, в некоторых районах температура воздуха упала до -65°С.
«В школах отменены занятия, обучение ведется в дистанционной форме», - передает сайт RT.
Сообщается также, что все службы МЧС находятся в режиме готовности на случай ЧП.
В социальных сетях жители республики публикуют фотографии морозной Якутии, а некоторые жители не обращают внимания на холод и выкладывают фотосессии с купаний на морозе.
Ранее сообщалось, что двое мужчин замерзли насмерть после поломки автомобиля в тайге в Якутии.