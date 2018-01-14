Российскому политологу запретили въезд на территорию ЕС по запросу Польши

Российскому политологу и журналисту, директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко по запросу властей Польши закрыли на три года въезд на территорию ЕС. Об этом Бондаренко рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Привет от польских "друзей": по запросу Варшавы мне запрещён въезд в ЕС сроком на 3 года. Оказывается, ещё 17 ноября прошлого года. При этом в Италию в прошлом декабре спокойно пропустили. Сейчас в Тегеле, летел на сегодняшнее собрание Die Linke. Ожидаю решение немецкой полиции», - написал директор Фонда прогрессивной политики.

Он также опубликовал видеозапись, как сидит на заднем сидении автомобиля, который везет его, по словам самого Бондаренко, из аэропорта Тегель в аэропорт Шенефельд для дальнейшей депортации в РФ.

«Это уникальная возможность проехаться в полицейской машине под конвоем по Берлину», - иронично отметил россиянин.

Кроме того, Бондаренко обнародовал фото страницы своего загранпаспорта, где власти Германии проставили ему штамп с сегодняшней датой.