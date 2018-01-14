National Interest напомнил США, кому принадлежит Крым

Российская Федерация вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом, в связи с чем Соединенным Штатам Америки не стоит строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте.

С таким заявлением выступил преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн. Он опубликовал сообщение на сайте The National Interest.

РФ и Крым связывает долгая общая история. Автор статьи напомнил, что еще в 1783 году полуостров стал российским. Кроме того, русские не раз защищали Крым в крупнейших сражениях против Британии, Франции, а также Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй Мировой.

Как пишет эксперт, данные события имеют значение и в настоящее время, поскольку Великобритания и Франция приняли участие в Крымской войне ради достижения цели, которую в течение нескольких десятилетий ставит перед собой НАТО, а именно – ради сдерживания якобы «российской агрессии».

По мнению Голдстайна, для Европы угрозу безопасности сейчас являют собой миграционный кризис и терроризм, а вовсе не Российская Федерация.

«Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черное море», - подчеркивает он.

Автор статьи также напомнил, что все помнят о передаче Крыма Украинской ССР лишь в 1954 году, но намеренно игнорируют данный факт.

«Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог», - отметил Голдстайн.

В заключение он отмечает, что в течение долгого времени Москва контролировала полуостров, поэтому вряд ли откажется от него. В связи с этим он призывает американцев не питать бесплодных надежд.

«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс «свободного падения» отношений РФ и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру», - подчеркнул Голдстайн.

Ранее сообщалось, что Украина закрыла въезд в страну для тысяч посетивших Крым иностранцев.