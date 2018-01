Мясник в Великобритании спасся от смерти в морозильнике с помощью батона колбасы

Проживающий в британском графстве Девон мясник по имени Крис Маккейб едва не погиб, оказавшись запертым в морозильной камере. Об этом сообщает издание Scotsman.

70-летний мясник по случайности закрыл себя в большой морозильной камере, причем стучаться и кричать не имело смысла, так как морозильник стоял на заднем дворе дома. Дверь захлопнулась от ветра, а на кнопочный замок намерз лед.

