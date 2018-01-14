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Мясник в Великобритании спасся от смерти в морозильнике с помощью батона колбасы

Вадим Синицын
22:57 14.01.2018
Мясник по имени Крис Маккейб оказался заперт в морозильной камере. Мужчина неизбежно погиб бы от холода, если бы не батон колбасы.
Мясник в Великобритании спасся от смерти в морозильнике с помощью батона колбасы
Фото: pixabay.com

Проживающий в британском графстве Девон мясник по имени Крис Маккейб едва не погиб, оказавшись запертым в морозильной камере. Об этом сообщает издание Scotsman.

70-летний мясник по случайности закрыл себя в большой морозильной камере, причем стучаться и кричать не имело смысла, так как морозильник стоял на заднем дворе дома. Дверь захлопнулась от ветра, а на кнопочный замок намерз лед.

Температура в камере составляла -20 градусов по Цельсию, и Маккейб мог замерзнуть насмерть очень быстро. Спастись можно было, только разбив намерзший на замке лед чем-то тяжелым. В морозильнике из подходящих для этой цели предметов был только полуторакилограммовый батон колбасы. Мясник успел сбить лед с замка батоном колбасы прежде, чем ослаб от холода, и выбрался на свободу.

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