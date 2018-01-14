Мясник в Великобритании спасся от смерти в морозильнике с помощью батона колбасы

Проживающий в британском графстве Девон мясник по имени Крис Маккейб едва не погиб, оказавшись запертым в морозильной камере. Об этом сообщает издание Scotsman.

70-летний мясник по случайности закрыл себя в большой морозильной камере, причем стучаться и кричать не имело смысла, так как морозильник стоял на заднем дворе дома. Дверь захлопнулась от ветра, а на кнопочный замок намерз лед.

Scottish black pudding saves butcher’s life after freezer locked him in https://t.co/1LAF12FMOx pic.twitter.com/tgepNoS833 — The Scotsman (@TheScotsman) 11 января 2018 г.

Температура в камере составляла -20 градусов по Цельсию, и Маккейб мог замерзнуть насмерть очень быстро. Спастись можно было, только разбив намерзший на замке лед чем-то тяжелым. В морозильнике из подходящих для этой цели предметов был только полуторакилограммовый батон колбасы. Мясник успел сбить лед с замка батоном колбасы прежде, чем ослаб от холода, и выбрался на свободу.