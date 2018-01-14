Посольство США в Москве открывает новый консульский центр

Посольство Соединенных штатов открывает в Москве новый консульский центр, передает РИА «Новости» со ссылкой на генконсула США.

Центр откроется во вторник, 16 января, уточнил дипломат.

Напомним, консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке 11 декабря возобновили проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объеме, после того как посольство Соединенных штатов в России с 23 августа 2017 года объявило о временной приостановке выдачи неиммиграционных виз гражданам РФ.

Тогда также сообщалось, что посольство США в Москве продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.