Олени превратили школьный стадион в гладиаторскую арену: видео

Три олени пробрались на школьный стадион в американском штате Аризона. Судя по видеозаписи, опубликованной в Сети, двое из них что-то не поделили и устроили потасовку.

В ходе драки животные зацепились друг за друга рогами и, продолжая бодать друг друга, двигались по полю, словно по гладиаторской арене. Их сородич не участвовал в разборках и меланхолично наблюдал за происходящим со стороны.

Как рассказал один из учителей школы, через какое-то время олени успокоились и ушли со стадиона. Никто из животных не пострадал.