В Совфеде прокомментировали намерение США создать «силы безопасности Сирии»
Намерение Соединенных Штатов Америки создать некие «силы безопасности границы» в подконтрольной им части Сирии прямо противоречит положениям устава ООН и нарушает суверенитет страны. Об этом заявил руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Информация о подобном намерении Штатов ранее появилась в материале издания Defence Post. Ее СМИ озвучил представитель коалиции США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ Томас Вейл. По задумке американцев, созданный из «демократической оппозиции» и смежной с ней сил вооруженный отряд численностью в тридцать тысяч человек будет «охранять границу» от террористов в интересах коалиции во главе с США.
«Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи», - цитирует Косачев РИА Новости.
Представитель Совета Федерации также подчеркнул, что сам термин «подконтрольная территория Сирии» по отношению к суверенному государству является очевидным и откровенным нарушением устава ООН, международного права и собственно суверенитета этого государства.
Кроме того, США давно должны были убедиться в том, что односторонняя борьба с террористами не терпит несогласованных односторонних действий, добавил Косачев. Причем возможностей убедиться в этом у США было достаточно еще со времен августа 2014 года, когда они впервые попытались развернуть собственную операцию против боевиков.
«Ничего не получилось тогда и вряд ли получится впредь, во всяком случае, до тех пор, пока заявляемые цели так называемой коалиции будут расходиться с декларируемыми задачами», - подчеркнул представитель Совета Федерации.