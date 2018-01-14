В Совфеде прокомментировали намерение США создать «силы безопасности Сирии»

Намерение Соединенных Штатов Америки создать некие «силы безопасности границы» в подконтрольной им части Сирии прямо противоречит положениям устава ООН и нарушает суверенитет страны. Об этом заявил руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Информация о подобном намерении Штатов ранее появилась в материале издания Defence Post. Ее СМИ озвучил представитель коалиции США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ Томас Вейл. По задумке американцев, созданный из «демократической оппозиции» и смежной с ней сил вооруженный отряд численностью в тридцать тысяч человек будет «охранять границу» от террористов в интересах коалиции во главе с США.

«Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи», - цитирует Косачев РИА Новости.

Представитель Совета Федерации также подчеркнул, что сам термин «подконтрольная территория Сирии» по отношению к суверенному государству является очевидным и откровенным нарушением устава ООН, международного права и собственно суверенитета этого государства.

Кроме того, США давно должны были убедиться в том, что односторонняя борьба с террористами не терпит несогласованных односторонних действий, добавил Косачев. Причем возможностей убедиться в этом у США было достаточно еще со времен августа 2014 года, когда они впервые попытались развернуть собственную операцию против боевиков.