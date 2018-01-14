Огненная «дыра» в море: горящий у берегов Китая нефтяной танкер сняли с беспилотника

Нефтяной танкер SANCHI из Ирана, который горел у берегов Китая, сняли на видео с помощью беспилотного летательного устройства. С высоты птичьего полета горящее судно и разлитая вокруг нефть выглядят, словно огненный разлом в море.

Иранский танкер попал в аварию 6 января у побережья китайской реки Янцзы, после чего выйти на связь с членами экипажа судна уже не удалось. Судно горело более трех дней, 10 января на нем прогремел мощный взрыв.

Позже на танкере случился еще один взрыв, и он затонул. По данным СМИ, на борту находились 32 человек, преимущественно граждане Ирана, все они погибли. Китайские чрезвычайные службы займутся ликвидацией последствий аварии и разлива нефти.