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Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых

Вадим Синицын
15:16 14.01.2018
Президент обратил внимание на моменты сходства в христианстве и коммунизме. Тело Владимира Ленина в этой аналогии играет роль мощей святых.
Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на сходство коммунистической и христианской идеологий. Это сравнение президент озвучил во время интервью для фильма «Валаам» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По мнению президента, советская власть приспособила собственную идеологию под уже изобретенные человечеством формы. Путин отметил, что кодекс строителя коммунизма представляет собой «сублимацию», своеобразную выдержку из Священного Писания и ничего принципиального нового создатели этого кодекса не придумали.

Тело Владимира Ленина выполняет символическую роль мощей христианских святых в коммунистической идеологии, добавил президент, и в этом тоже наблюдается сходство коммунизма и христианства.

«Вот смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции… ну как же нет, на Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи», – сказал Путин.

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