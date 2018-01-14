Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на сходство коммунистической и христианской идеологий. Это сравнение президент озвучил во время интервью для фильма «Валаам» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По мнению президента, советская власть приспособила собственную идеологию под уже изобретенные человечеством формы. Путин отметил, что кодекс строителя коммунизма представляет собой «сублимацию», своеобразную выдержку из Священного Писания и ничего принципиального нового создатели этого кодекса не придумали.

Тело Владимира Ленина выполняет символическую роль мощей христианских святых в коммунистической идеологии, добавил президент, и в этом тоже наблюдается сходство коммунизма и христианства.