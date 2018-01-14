Спорт после войны: в Сирии возрождают футбол и реставрируют стадионы

После победы российских ВКС и сирийской армии над террористами люди в сирийских регионах возвращаются к мирным занятиям, старым профессиям и привычным хобби. В сирийской Латакии возрождается футбол, на выходных жители посещают стадионы.

Газон на стадионе в Латакии пока далек от мировых стандартов, однако это не мешает спортивному азарту игроков. На главной спортивной арене городской футбольный клуб встретился с гостями из Дамаска, противостояние было напряженным.

«Здорово после стольких лет играть на этом стадионе. Мы здесь гости и без групп поддержки на трибунах, но чувствуем себя как дома», – рассказал футболист Халед Ляхам из дамасского клуба «Аль Кисва».

Сирийцы относятся к футболу серьезно. Несмотря на активные боевые действия, чемпионат Сирии отменяли всего один раз, а местные футбольные клубы продолжали получать финансирование от властей и меценатов. Люди готовы играть даже на школьных полях.

Пять лет войны серьезно ударили по сирийскому спорту, многие спортсмены погибли в сражениях или вынуждены были заниматься другой работой. Но после победы над террористами власти Сирии серьезно взялись за восстановление спортивных объектов. Один из них – крупный спортивный комплекс имени Хафиза Асада в Латакии. В 80-х он принимал Средиземноморские игры, но во время войны ему пришлось найти другое применение.

«Во время войны здесь жили 12 тысяч беженцев, и четыре года мы не могли сделать капитальный ремонт. Но сейчас мы не только все отреставрируем, но и откроем новые секции: карате, дзюдо, кикбоксинг», – рассказал директор комплекса Нидаль Якуб.

Для реставрации комплекса имени Хафиза Асада государство уже заложило четыре миллиарда лир. Руководство объекта уверяет, что через полгода он станет лучше прежнего.