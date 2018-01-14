В ЛНР сообщили о переброске ВСУ в зону «АТО» иностранных снайперов для провокаций накануне переговоров в Минске

Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс иностранных снайперов для совершения провокаций накануне заседания контактной группы в Минске, которое состоится 18 января.

Об этом сообщает Луганский информационный центр. Украинских силовиков направили в район населенного пункта Луганское.

«Задачей наемников является совершение провокационных обстрелов наших позиций с целью вызвать ответный огонь. А также ведение обстрелов позициий ВСУ и националистических батальонов для последующего обвинения Народной милиции в преступлениях», – говорится в сообщении.

По данным исполняющего обязанности начальника управления Народной милиции Луганской народной республики полковника Михаила Филипоненко, обстрелы будут вести подразделения 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые располагаются в районе населенного пункта Новолуганское.