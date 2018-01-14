Путин сравнил идеологию коммунизма с христианством

Российский президент Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а помещение в Мавзолей Владимира Ленина – с почитанием мощей святых. Об этом Путин рассказал в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого был показан на телеканале «Россия 1».

Глава государства отметил, что его слова могут «кому-то не понравиться, но он так считает». По его словам, вера всегда сопровождала россиян, а также укреплялась тогда, когда народу становилось особенно тяжело. Путин сказал, что «были такие богоборческие годы, когда разрушали храмы, но создавали новую религию».

«Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле – свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», – заявил Путин.

Российский лидер сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианской религии.

«Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, на Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи», – сказал Путин.

Как полагает глава государства, «тогдашняя власть, по сути, ничего нового не придумала», приспособив под свою идеологию «то, что уже изобрели».