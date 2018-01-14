Венгерский премьер раскритиковал ЕС за политику в отношении России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Евросоюза по отношению к России. Об этом он заявил газете Welt am Sonntag.

«ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя», – отметил венгерский премьер.

По его словам, Венгрия не оспорила введение санкций, не использовала свое право вето, чтобы сохранить сплоченность Евросоюза. Орбан добавил, что в настоящее время принято критиковать руководство России, «чтобы считаться хорошим европейцем». В то время как положительные вещи, даже «полпредложения», говорить сейчас рискованно.

«Несмотря на это, нужно признать, что (президент России Владимир) Путин вновь сделал свою страну сильной, Россия опять является одним из актеров в мировой политике», – заявил венгерский премьер.

По его словам, у западных стран на первом месте свобода, тогда как в РФ речь идет в первую очередь о том, чтобы держать сплоченным огромное государство.

«Евросоюз, однако, не понимает Россию», – резюмировал Орбан.