Горящий у берегов Китая иранский танкер тонет: видео

Иранский нефтяной танкер SANCHI, столкнувшийся неделю назад с сухогрузом в Восточно-Китайском море, после очередного взрыва затонул. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

На борту нефтяного танкера находились 32 человека, 30 из которых были гражданами Ирана, еще двое – Бангладеш. Как пишет Press TV со ссылкой на представителей власти, все члены экипажа погибли. Весь экипаж сухогруза, 21 человек, спасли и перевезли в Китай.

Южная Корея направила вертолеты и корабль на поиски моряков, а китайские спасательные корабли и суда будут устранять последствия разлива нефти. Как сообщает Deutsche Welle, команда спасателей обнаружила на месте аварии нефтяного танкера тела двух человек.

Напомним, авария случилась 6 января у побережья реки Янцзы. После нее связь с экипажем нефтяного танкера была потеряна. Танкер горел в открытом море почти трое суток, а 10 января на нем произошел взрыв.