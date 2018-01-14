Школьный автобус загорелся на юго-востоке Москвы

В Москве в районе дома 187 по Волгоградскому проспекту загорелся экскурсионный автобус. Об этом сообщил сайту «Звезды» источник в экстренных службах города.

Автобус вез детей из Лыткарино в усадьбу Деда Мороза в Кузьминках. Возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. В момент ЧП в салоне находились около 20 человек, все эвакуированы, никто из детей не пострадал. Для доставки школьников был направлен резервный автобус.

После пожара транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем Volkswagen. На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются обстоятельства инцидента.