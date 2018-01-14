Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика в Новой Москве

Три человека пострадали в результате столкновения грузовика и автомобиля Toyota на территории Новой Москвы, сообщили сайту ТРК «Звезда» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 10:30 в районе населенного пункта Шишкин Лес на трассе 107.

«По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека», – сказали в пресс-службе.

Как сообщил РИА Новости представитель МАЦ, двух пострадавших эвакуировал медицинский вертолет Московского авиационного центра. Второй вертолет находится на месте происшествия.