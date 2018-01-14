Столкнувшийся с сухогрузом у берегов Китая танкер взорвался и утонул

Иранский танкер Mv Sanchi, перевозивший 136 тысяч тонн нефти столкнувшийся с китайским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море, взорвался и утонул. Все члены экипажа погибли, пишет Press TV со ссылкой на представителей власти.

Ранее сообщалось о возгорании нефтевоза после столкновения, было слышно несколько взрывов на борту танкера. Южная Корея направила вертолеты и корабль на поиски моряков, Китай – спасательные корабли и суда для устранений последствий разлива нефти. Сильный ветер и высокие волны мешали поиску пропавшего экипажа.

На борту танкера находились в общей сложности 32 человека, из них 30 – граждане Ирана, еще двое – Бангладеш. Связь с ними была потеряна в день ЧП. На борту сухогруза находился 21 человек. Весь его экипаж был спасен и перевезен в Китай.