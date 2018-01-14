В Домодедово сняли с рейса во Вьетнам двух пьяных пассажиров

Вылет рейса из Москвы во вьетнамский Нянчанг задержали на час в аэропорту Домодедово из-за пьяного дебоша на борту самолета. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

В дежурную часть полиции аэропорта Домодедово поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту находятся два пьяных пассажира, которые ведут себя неадекватно и нецензурно выражаются.

Правоохранители доставили дебоширов в отделение для разбирательства. Воздушное судно вылетело во Вьетнам с часовой задержкой.

«В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.