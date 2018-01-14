Более 12 млн банок зараженного детского питания отзывают из 83 стран

Более 12 миллионов банок зараженного сальмонеллой детского молочного питания отзовут из 83 стран мира. Речь идет о продукции компании Lactalis.

«Это крупномасштабная операция: будут изъяты более 12 миллионов банок с продукцией в 83 странах. Потребителям больше не придется беспокоиться», – сообщил глава компании Эмманюуль Бенье в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Он рассказал, что принял такое решение после консультаций с министерством экономики Франции.

Информация о возможном заражении молочной продукции Lactalis сальмонеллой появилась в 2017 году. После этого концерн отозвал несколько партий продукции, произведенной на заводе в коммуне Краон на западе Франции. При этом в январе 2018 года некоторые торговые сети продолжали сбывать продукцию компании.