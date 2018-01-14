Двое мужчин замерзли насмерть после поломки автомобиля в тайге в Якутии

В Намском районе Якутии насмерть замерзли два местных жителя, сообщили сайту «Звезды» в пресс-службе СК РФ по региону.

Пятеро мужчин 12 января отправились на коневодческую базу, где планировали встретиться с коневодом и посмотреть лошадей. Когда они добрались до места, то обнаружили записку, в которой сообщалось, что коневод уехал на соседнюю базу, расположенную в 20 километрах.

Мужчины поехали туда, но по дороге автомобиль сломался, а сотовая связь отсутствовала. Они пошли пешком, но двое из них были легко одеты и стали замерзать. Ночью температура воздуха опустилась до 50 градусов ниже нуля. Только трое мужчин, которые были в теплой одежде, добрались до базы и сообщили в полицию о случившемся.

К моменту приезда правоохранителей двое молодых людей 23 и 29 лет были уже мертвы. Следователи проводят проверку по факту ЧП.