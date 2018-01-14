В Великобритании сожгли воевавшего на стороне ВСУ литовца

Литовский волонтер Микус Альпс, воевавший в составе запрещенной в РФ Украинской добровольческой армии*, был сожжен на британском острове Гернси. Об этом сообщили сослуживцы 33-летнего Альпса на странице батальона в Facebook.

Как следует из сообщения, Альпс два года служил в 8-м отдельном батальоне УПА*, в последнее время он занимался доставкой автомобилей для украинских добровольцев. Его обнаружили сожженным в машине на острове Гернси в Великобритании.

По словам сослуживцев Альпса, его «пытали, убили, привязали и сожгли в машине», которую он «вез для военных нужд батальона». Также в заявлении сказано, что он вез в Незалежную бронежилеты и термобелье.

«Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона. Убийство на островах, где население менее 70 тысяч, откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга, – это резонансное событие», – отмечают украинские бойцы.

В полиции Гернси сообщили об обнаружении сгоревшей машины, в которой находился человек. Однако личность погибшего установят только после экспертизы.

*УПА – в России организация признана экстремистской и запрещена