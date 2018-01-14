NASA показало облачные пояса Юпитера

NASA представило новый снимок Юпитера, который был сделан с помощью автоматической станции Juno («Юнона»).

Как сказано на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, снимок был сделан в декабре 2017 года во время сближения зонда с Юпитером. Устройство находилось всего в 13 километрах от пиков облаков планеты.

На снимке можно увидеть цепочки из облаков, опоясывающие южный полюс Юпитера.

Зонд Juno был запущен с мыса Канаверал во Флориде (США) в августе 2011 года. На орбиту Юпитера он прибыл лишь пять лет спустя. Он пробудет там еще несколько лет и будет передавать на Землю новые фотографии. После завершения миссии зонд уничтожат.