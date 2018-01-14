Около 11,5 тысяч жителей Курска остались без тепла
В настоящее время температура воздуха в Курске составляет -8 градусов.
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Почти 11,5 человек, проживающих в Курске, остались без теплоснабжения. Причиной инцидента стало повреждение трубопровода.
Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация», передает «Интерфакс».
Полностью восстановить подачу тепла ожидается уже к 06:00 воскресенья.
«Специалисты ведут восстановительные работы, их завершение ожидается к 4:00, полностью восстановить подачу тепла в дома планируется к 6:00»,
- говорится в сообщении.
Как передает областной главк МЧС, в зоне отключений оказались 145 жилых домов, а также 16 соцобъектов, среди которых три медучреждения, два детсада и 11 школ.
Отмечается, что в учреждениях не было пациентов и детей.
В настоящее время температура воздуха в Курске составляет -8 градусов.