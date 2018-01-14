Африканские государства потребовали извинений от Трампа за высказывания о странах - «грязных дырах»

Группа африканских государств в ООН потребовала от американского президента Дональда Трампа извинений за грубые высказывания в свой адрес, якобы произнесенные им на закрытой встрече с членами Конгресса. Об этом говорится в совместном заявлении стран Африки, распространенном по итогам состоявшейся 12 января экстренной встречи.

В документе отмечается, что государства потрясены «расистскими и ксенофобскими высказываниями», которые присваиваются американскому лидеру, и требуют от него отказаться от своих слов и принести извинения. Кроме того африканские страны в ООН серьезно обеспокоены стремлением администрации президента США «опорочить континент и цветное население». В то же время они поблагодарили американских граждан, которые резко осудили высказывания Трампа.

В четверг телекомпания CNN сообщила, что Трамп в ходе встречи с законодателями в Белом доме во время обсуждения проблем иммиграции назвал Гаити и страны Африки «грязными дырами».