Американские врачи усомнились в психическом здоровье Трампа

В США более 70 врачей и специалистов в области медицины направили письмо главному врачу Белого дома Ронни Джексону с просьбой проверить психическое состояние американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщили в субботу в телекомпании CNN.

Отмечается, что авторы письма рекомендовали Джексону провести оценку душевного состояния здоровья 71-летнего лидера США Дональда Трампа. По их словам, периодические психические обследования необходимы для всех пациентов старше 66 лет.

Также в письме специалисты призвали провести неврологический осмотр Трампа, стандартные тесты на выявление слабоумия и определить уровень способности американского президента воспринимать информацию.

«Без проведения соответствующего осмотра у американцев не будет достаточно необходимой им информации о здоровье и самочувствии президента», - подчеркнули врачи.

В своем послании специалисты подчеркнули, что их беспокоят внешние симптомы, якобы наблюдаемые у Трампа, среди которых – невнятная речь, частое повторение слов, нарушение координации движений, а также проблемы с восприятием информации и ухудшающийся словарный запас, передает ТАСС.

Ранее главный врач Белого дома заявил, что у президента США «великолепное здоровье».