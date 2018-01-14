Экс-аналитик ЦРУ признался, что американские спецслужбы вмешивались в выборы США в 2016 году
Американские спецслужбы, включая ФБР, вмешивались в выборы в США, которые проходили в 2016 году. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, который в настоящее время является правозащитником.
Данное сообщение он опубликовал на сетевом ресурсе Consortiumnews.com.
Макговерн прокомментировал опубликованную переписку экс-контрразведчика ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж.
«Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем»,
- подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.
Макговерн также заявил, что ФБР якобы прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба республиканца, «законность чего вызывает сомнения», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что ЦРУ заставляло Моби публиковать слухи о связях Трампа с Россией.