Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

На северо-западе Москвы автомобиль сбил 13-летнюю девочку. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщили в столичном ГУ ГИБДД.

ЧП произошло на улице Широкая. Водитель иномарки совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Девочка была госпитализирована. О ее состоянии неизвестно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, на какой знак светофора переходила дорогу пострадавшая.