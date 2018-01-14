Причиной взрыва в подольской многоэтажке стало неосторожное обращение с гранатой, сообщили в Следственном комитете России.

«13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 13 января в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного по адресу Красная улица, дом 9/48. Женщина и мужчина пытались разобрать боевую гранату, найденную ими накануне, в результате чего боеприпас сдетанировал.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.