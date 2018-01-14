Мощный ураган сносит пешеходов под колеса автомобилей в Новороссийске: видео
Пользователи Сети публикуют видеозаписи, снятые в Новороссийске во время мощного ураганного ветра.
Видео: НОВОРОС online; All Master; Макс Жихарев; sakanoid / YouTube
Снег, дождь и метель обрушились на Новороссийск. Сильный ветер повалил рекламные щиты. В спальных микрорайонах были опрокинуты мусорные контейнеры, а вывалившийся из них мусор разнесся по улицам города. Об этом сообщают региональные СМИ.
Пользователи Сети публикуют видеозаписи, на которых видно как пешеходов сносит ветром под колеса автомобилей, а движение по городу осложняют поваленные на дороги деревья.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных погодных явлений на 12-15 января. Спасатели предупредили жителей Новороссийска об усилении ветра до 35 м/с.