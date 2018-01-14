Мощный ураган сносит пешеходов под колеса автомобилей в Новороссийске: видео

Снег, дождь и метель обрушились на Новороссийск. Сильный ветер повалил рекламные щиты. В спальных микрорайонах были опрокинуты мусорные контейнеры, а вывалившийся из них мусор разнесся по улицам города. Об этом сообщают региональные СМИ.

Пользователи Сети публикуют видеозаписи, на которых видно как пешеходов сносит ветром под колеса автомобилей, а движение по городу осложняют поваленные на дороги деревья.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных погодных явлений на 12-15 января. Спасатели предупредили жителей Новороссийска об усилении ветра до 35 м/с.