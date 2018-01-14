На Дмитровском шоссе ограничат проезд транспорта с 15 января

На участке Дмитровского шоссе будет ограничено движение транспорта с 15 января по 30 мая 2018 года по причине строительства участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

Об этом сообщается в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«С 15 января по 30 мая 2018 г. будет круглосуточно ограничено движения на участке Дмитровского шоссе от д. 70 до пересечения с Бескудниковским бульваром в связи со строительством участка Люблинско-Дмитровской линии», - подчеркивается в заявлении.

Отмечается также, что движение будет ограничено «по одной полосе в каждом направлении».

Кроме того, новый отрезок салатовой ветки «приблизит» метро для жителей из ряда районов, среди которых - Марьина Роща, Бутырский, Тимирязевский, Бескундниковский, Западной и Восточное Дегунино.

Согласно предварительным расчетам, москвичи из перечисленных районов будут тратить на дорогу в среднем на 20 минут меньше, чем в настоящее время.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась станция метро «Ховрино».