На Дмитровском шоссе ограничат проезд транспорта с 15 января
На участке Дмитровского шоссе будет ограничено движение транспорта с 15 января по 30 мая 2018 года по причине строительства участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
Об этом сообщается в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«С 15 января по 30 мая 2018 г. будет круглосуточно ограничено движения на участке Дмитровского шоссе от д. 70 до пересечения с Бескудниковским бульваром в связи со строительством участка Люблинско-Дмитровской линии»,
- подчеркивается в заявлении.
Отмечается также, что движение будет ограничено «по одной полосе в каждом направлении».
Кроме того, новый отрезок салатовой ветки «приблизит» метро для жителей из ряда районов, среди которых - Марьина Роща, Бутырский, Тимирязевский, Бескундниковский, Западной и Восточное Дегунино.
Согласно предварительным расчетам, москвичи из перечисленных районов будут тратить на дорогу в среднем на 20 минут меньше, чем в настоящее время.
Ранее сообщалось, что в Москве открылась станция метро «Ховрино».