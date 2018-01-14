На Гавайях ошибочно объявили об угрозе ракетного удара
Жителям Гавайев порекомендовали как можно скорее найти убежище из-за летящей в сторону островов баллистической ракеты. Позже выяснилось, что сообщение об угрозе ракетного удара было отправлено по ошибке.
Фото: Charles Sleicher / Danita Delimont / Globallookpress
Жители американского штата Гавайи получили сообщение о летящей в сторону Гавайских островов баллистической ракете. Об этом сообщает CNN. Отправители уведомления порекомендовали людям как можно скорее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Однако позже губернатор штата Дэвид Айдж заявил, что что данное сообщение было отправлено по ошибке.
«Ошибка произошла во время обычной процедуры пересменки, работник нажал не на ту кнопку», — рассказал Айдж.
Он также сообщил в своем микроблоге в Twitter, что проведет встречу с руководством штата для предотвращения подобных инцидентов.
О произошедшем было доложено Дональду Трампу. Начато расследование.