В Палестине призвали созвать конференцию для создания Палестинского государства

Исполком организации освобождения Палестины призвал созвать под эгидой ООН международную конференцию для создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном организацией в субботу, сообщает РИА Новости.

«Исполком ООП призывает международное сообщество провести серьезную работу для созыва полноценной международной конференции под эгидой ООН», — говорится в тексте.

Кроме того исполком ООП призвал исламские страны обеспечить ее финансирование после угрозы прекращения помощи со стороны США.

Ранее Дональд Трамп выразил свое намерение прекратить финансовую помощь Палестине. По данным СМИ, Вашингтон ежегодно предоставляет ей около 300 миллионов долларов.

Новый виток напряженности в регионе начался после того, как в конце 2017 года Дональд Трамп в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля. Это решение привело к массовым протестам среди палестинских арабов.