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Космический грузовик SpaceX успешно приводнился в Тихом океане

Наталия Майорова
23:39 13.01.2018
В настоящее время космический грузовик Dragon является единственным грузовым космическим кораблем, способным доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.
Космический грузовик SpaceX успешно приводнился в Тихом океане
Фото: spacex.com

Космический грузовой корабль Dragon с грузами с МКС успешно приводнился в Тихом океане.

Об этом говорится в заявлении компании SpaceX в Twitter.

«Успешное приводнение подтверждено», - сообщается в тексте.

В настоящее время космический грузовик Dragon является единственным грузовым космическим кораблем, способным доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

Аппарат, который прибыл на Международную космическую станцию 17 декабря, доставил на Землю 1,9 тонну груза, в числе которой были как отработанные материалы, так и результаты научных экспериментов, среди которых – 20 живых лабораторных мышей, на которых исследователи изучают эффективность новой технологии дозированного ввода через наночип препаратов для минимизации влияния гравитации на мышечный ткани.

Кроме того, на Землю вернулись образцы растений, которые были выращены на орбите для их последующего изучения. 

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