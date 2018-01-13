Земан победил в первом туре выборов президента Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре выборов главы государства по итогам обработки 99% избирательных бюллетеней. Об этом сообщает Чешское ТВ.

Земан набрал 38% голосов, а его соперник – экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош – 26%. Они оба вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января.

По предварительным данным, за действующего президента Чехии отдали свои голоса почти 1,87 млн человек. Земан победил во всех 13 краях страны. За Драгоша проголосовали около 1,25 млн человек.

Остальные семь кандидатов получили от 0,5% до 10% голосов. Явка в первом туре выборов составила 61,6%.