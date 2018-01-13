Турция выступила против привилегированного партнерства с ЕС

Турция отказалась принимать предложение о привилегированном партнерстве с Евросоюзом, а также отказалась от статуса «второго класса» при переговорах с ЕС.

С таким заявлением выступил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

«Если нам поступит предложение о «привилегированном партнерстве», мы его отклоним, даже не рассмотрев. Никто не имеет права предлагать Турции статус второго класса в отношениях с ЕС», - подчеркнул он в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, в Евросоюзе не должны рассматривать турецкую сторону как лагерь беженцев, с которым можно сотрудничать лишь по вопросу миграции, а также как военный штаб, с которым можно сотрудничать по вопросам борьбы против терроризма.

Ранее стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита своего коллеги, президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что ситуация с правами человека и последствиями попытки государственного переворота в турецкой стороне не позволяет стране двигаться к присоединению с Евросоюзом. Также он выступил с предложением о переосмыслении отношений с Турцией и ЕС «не в смысле процесса интеграции, но, может быть, в плане партнерства или взаимодействия».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в настоящий момент не видит прогресса в переговорах по поводу вступления Турции в ЕС.