Два человека погибли, разбирая боевую гранату в жилом доме в Подмосковье

По факту гибели двух человек при взрыве в подмосковном Подольске заведено уголовное дело, об этом сообщается в пресс-релизе Следственного управления СК РФ по Московской области.

Как стало известно следствию, хозяйка квартиры в многоэтажном жилом доме в Подольске погибла вместе со своим сожителем. Причиной стал взрыв боевой гранаты, которую пара нашла накануне и по неизвестным причинам решила разобрать в домашних условиях.

«13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать», - сообщили в СК РФ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двух статьям УК РФ – «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». На месте работают следствие, все обстоятельства случившегося устанавливаются.