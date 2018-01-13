Борьба с «сепаратизмом» в разгаре: украинцы доносят в полицию на поющих русские песни соседей

Борьба с «бытовым сепаратизмом» на Украине принимает удивительные формы. Как сообщается в материале украинских «Вестей», в стране участились случаи доносительства в полицию по абсолютно безобидным поводам, например, из-за прослушивания российской музыки.

Как заявил представитель полиции Киева Николай Жукович, все чаще доносы приходят, например, на подвыпивших посетителей ресторана либо бара, которые смотрят российские каналы или слушают российскую музыку, и даже на собственных соседей.

«Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры, согласно законодательству», - рассказал полицейский.

Жукович добавил, что пьяного человека за распевание российских песен в тюрьму, скорее всего, не посадят, однако полиция обязана реагировать на все подобные случаи и выяснять обстоятельства, а после, в случае подозрения на «сепаратизм», передавать информацию в СБУ.

Нередко причиной доноса становится человеческий фактор, говорится в материале. Например, человек может сообщить в полицию о «сепаратизме», если желает досадить или отомстить своему обидчику. Все подобные «сигналы» полицейские также обязаны проверять.

Обвинения в антиукраинской позиции стали обыденностью и в судах. В качестве яркого примера «аргументации от сепаратизма» в материале приводится история матери из Полтавы, которая лишила отца своего ребенка родительских прав через суд, обвинив в «поддержке сепаратистов».

В числе грехов мужчины полтавчанка указала невнимательное отношение к ребенку, отсутствие поздравлений с праздниками с его стороны и поездку на «неподконтрольные территории», что, по ее мнению, свидетельствует об антиукраинских воззрениях и «поддержке сепаратистов». Суд принял сторону женщины и лишил отца родительских прав, и эта история не единственная, утверждается в статье.