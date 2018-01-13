Назван новый самый кассовый фильм в истории российского кинематографа

Картина «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом за всю историю российского кино с 1991 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах.

Фильм режиссера Антона Мегердичева на данный момент собрал в прокате 1,66 миллиардов рублей, обогнав предыдущего рекордсмена – сказку «Последний богатырь», вышедшую на экраны в начале декабря 2017 года и заработавшую в кинотеатрах 1,65 миллиардов.

«Информация о том, что фильм «Движение вверх» стал самым кассовым фильмом российского проката есть и у нас, и в системе ЕАИС. Все создатели бесконечно рады такому повороту событий», - сообщил агентству продюсер фильма Леонид Верещагин.

«Движение вверх» повествует о знаменитом баскетбольном матче между сборными СССР и США, состоявшемуся на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Тогда советским баскетболистами удалось одолеть американских, чего в рамках Олимпийских игр прежде сделать не удавалось никому.