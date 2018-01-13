В ЛНР обвинили ВСУ в прицельном огне снайперов по жилым домам

Украинские военные в субботу, 13 января, в 04:30 открыли прицельный огонь из снайперского вооружения по домам мирных жителей в садоводческом товариществе «Зеленая роща» у линии соприкосновения. Об этом рассказал и. о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

«В один из домов было прямое попадание в окно. Вероятнее всего, метили в жителя этого дома», – заявил Филипоненко и отметил, что по счастливой случайности во время обстрела никто не пострадал.

Дачный поселок находится в 500 метрах от позиций ВСУ. В оборонном ведомстве считают, что «украинские снайперы целенаправленно стреляли по домам мирных жителей».