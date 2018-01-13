Обладатель джекпота в $451 млн рассказал, на что потратит деньги

Молодой человек из города Порт-Ричи, штат Флорида, Шейн Мисслер, который выиграл 451 миллион долларов в лотерею Mega Millions, рассказал, как потратит полученные средства. Об этом сообщает ABC News.

Двадцатилетний обладатель одного из самых крупных лотерейных выигрышей в истории США заявил, что намерен не только «весело провести время», но и помочь людям, организовав некую благотворительную организацию.

Сперва Мисслер планирует как следует отметить выигрыш с друзьями, после заняться покупкой недвижимости, которая сможет стать основой финансового благополучия для его будущих наследников, а оставшиеся средства использовать для помощи согражданам.

Для благотворительных целей американец уже нанял юриста и зарегистрировал компанию под названием Secret 007, LLC, которая будет распоряжаться многомиллионным состоянием. По правилам лотереи Мисслер может получить полный выигрыш выплатами в течение 30 лет или забрать его сразу, но во втором случае сумма сокращается до 281 миллиона долларов. Американец выбрал второй вариант.