Ким Чен Ын рассказал о ядерной кнопке на столе в его рабочем кабинете

Вооруженные силы КНДР оказались достаточно развиты, чтобы вся территория континентальной части США оказалась в радиусе их потенциального ядерного удара. С таким заявлением в обращении к нации выступил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Глава КНДР напомнил, что в 2017 году в руководимом им государстве было проведено несколько испытаний «как разных видов средств-носителей ядерных боеголовок, так и сверхмощного термоядерного оружия», сообщает ЦТАК.

«Ядерные вооруженные силы нашего государства способны сорвать любую американскую ядерную угрозу и реагировать на нее. США отнюдь не смеют пойти на войну со мной, с нашим государством», – заявил Ким Чен Ын.

«Вся территория континентальной части США оказывается в радиусе нашего ядерного удара, да и ядерная кнопка постоянно ждет меня на столе моего рабочего кабинета. Вот что им надо ясно понять как реалию, отнюдь не как угрозу», – констатировал он.

На днях СМИ сообщили о том, что в КНДР начата подготовка к новым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты. В спецслужбах США, если верить источникам американской прессы, признали, что успешная ядерная программа КНДР является их (спецслужб США) провалом.