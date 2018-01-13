Следователи назвали причину взрыва газа в омской пятиэтажке

СУ СК РФ по Омской области сообщило, что причиной взрыва в жилом доме в Омске, при котором пострадали восемь человек, стал недавно заправленный на АГЗС газовый баллон.

«По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился», – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи установили заправку, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время они проводят обыски на автозаправочной станции и проверяют разрешительную документацию. На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Омске произошел пожар после хлопка газа. В результате ЧП пострадали шесть человек, четверо из них – дети.