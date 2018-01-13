«Солдаты информационной войны»: Захарова опубликовала фотографию с Лавровым, Керри и Псаки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, сделанную четыре года назад. На снимке запечатлен глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, сама Захарова, бывший официальный представитель Госдепа Дженнифер Псаки, а также экс-госсекретарь США Джон Керри.

Под фотографией Захарова подписала, что они являлись солдатами информационной войны.

«Сегодня этой фотографии ровно четыре года. Шедеврально во всех смыслах. Солдаты информационной войны», – написала Захарова в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у нее были конструктивные отношения с бывшим официальным представителем Госдепа Дженнифер Псаки и что с ней российскому дипломату было приятно работать.