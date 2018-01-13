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Водитель маршрутки в Ростове устроил «снежный дрифт» на парковке: видео

Василиса Морозова
13:44 13.01.2018
В соцсети очевидцы выложили видео маршрутки, дрифтующей на парковке в Ростове.
Видео: Новости Ростова|DonDay / VK

Водитель одной из ростовских маршруток устроил «снежный дрифт» на парковке возле одного из городских гипермаркетов.

В Сети появилось видео, на котором маршрутка кружит на передних колесах. В начале кажется, что машину занесло, но, когда маршрутное такси уезжает после дрифта, можно понять, что водитель нарезал круги специально.

В комментариях ростовчане предположили, что так мужчина радуется снегу. 

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