Водитель маршрутки в Ростове устроил «снежный дрифт» на парковке: видео

Водитель одной из ростовских маршруток устроил «снежный дрифт» на парковке возле одного из городских гипермаркетов.

В Сети появилось видео, на котором маршрутка кружит на передних колесах. В начале кажется, что машину занесло, но, когда маршрутное такси уезжает после дрифта, можно понять, что водитель нарезал круги специально.

В комментариях ростовчане предположили, что так мужчина радуется снегу.