В Санкт-Петербурге три человека разбились насмерть при попытке уйти от полиции

Автомобиль, пытавшийся скрыться от полиции, протаранил столб на севере Санкт-Петербурга, сообщили сайту «Звезды» в пресс-службе ГИБДД по региону.

Авария произошла в субботу днем в Калининском районе города у 89-го дома на Гражданском проспекте. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое мужчин 1996 и 1995 годов рождения, находившиеся в салоне авто. Еще два пассажира 1996 года рождения с тяжелыми травмами госпитализированы.

«Водитель, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не выполнил законные требования сотрудника полиции об остановке и в результате преследования совершил наезд на столб для растяжки проводов», – сообщили в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства трагедии.